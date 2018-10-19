''Kocam arkadaşımı 5 dakikada hamile bıraktı''

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden bir aldatma hikayesi ekrana geldi. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, kocasının en yakın arkadaşı ve komşusunu beş dakikada hamile bıraktığını itiraf etti.

STÜDYO BUZ KESTİ

13 yıllık evli olduğunu ve üç çocuğu bulunduğunu belirten kadın izleyicinin anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğrattı.

İşte ismini vermek istemeyen izleyicinin açıklamaları;

"Eşimle 6 aylık evliyken büyük bir kavga ettik. Eşim de sinirlenip evden çıktı. O akşam gidip alkol almış. Sarhoş bir şekilde eve dönerken de komşularım eşimi fark edip eve davet etmişler. Eşime ayılması için kahve ikram edeceklermiş. Fakat evde kahve olmadığını fark ettiklerinde komşumun eşi eve 5 dakika mesafedeki bakkala kahve almaya gitmiş.

"ARKADAŞIMI 5 DAKİKADA HAMİLE BIRAKMIŞ"

O sırada kocamla en yakın arkadaşım baş başa kalmışlar. Bu beş dakikalık süre içerisinde eşim, arkadaşımı hamile bırakmış. Ben bu olayı yaklaşık bir yıl sonra arkadaşım kocasından ayrıldığı zaman öğrendim.

"KOCASI, BEBEĞİN EŞİME BENZEDİĞİNİ FARK ETMİŞ"

Arkadaşımın kocası yeni doğan çocuğun eşime benzediğini fark etmiş ve herkese anlatmış. Eşim de o zaman bana gelip sarhoş olduğu gece onlara gittiğini fakat hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

"ARKADAŞIM HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ"

Ben de eşimin anlattıklarını arkadaşıma anlattığımda arkadaşım her şeyi itiraf etti. Fakat o günden sonra bir daha ilişki yaşamadıklarını söyledi. Ardından da 'Senin eşinde kabahat yok. Benim eşimde kabahat var. Eşim beni sarhoş bir adamla yalnız bırakıp gitmeyecekti' dedi."