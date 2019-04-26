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  4. 26 Nisan 2019 23:03

Kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'dan ilk açıklama

Son günlerde Kanal D'den ayrıldığı iddia edilen Buket Aydın'dan açıklama geldi.

Kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'dan ilk açıklama
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Kanal D sunucusu Buket Aydın, işten atılmadığını, izne ayrıldığını söyledi.

Aydın, Demirören Medya’ya bağlı Kanal D’de geçen mayısta Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın yerine ana haberi sunmaya başlamıştı.

Aydın’ın geçen günlerde de işten atıldığı iddiası dile getirilmiş ancak kanal tarafından yalanlanmıştı. Bir kez daha sunucunun kanaldan gönderildiği öne sürüldü.

İnternethaber’e konuşan Aydın, izne çıktığını söylerken, görevine devam ettiğini belirtti. 

Öte yandan bugünkü ana haberi, CNN Türk spikeri Semiha Şahin sundu.

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