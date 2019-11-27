Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya parmaklarını mı kaybetti ?

Masterchef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. Bolulu Mehmet Şefi'nin, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi var.

Zaman zaman yarışmacılara tavırlarıyla eleştirilen şef mutfakta geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.

Hatta bu sebeple sektördeki lakabı parmaksız imiş.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu iddiaların doğru olmadığı görüşünde. Mehmet Şef'in bazı fotoğraflarında sol elinin de görüldüğü ifade ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'dan ise henüz bir açıklama gelmiş değil.