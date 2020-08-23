Masterchef'te eleme heyecanı! Ortalık fena karıştı

Masterchef'te olaylı dokunulmazlık yarışması oldu. Kırmızı takım kaptanı olan Ayyüce iki isim arasında karar vermek zorunda kaldı.

Duygu ve Uğur arasında karar vermek zorunda olan Ayyüce, Duygu'ya güvendiğini ve yeniden yarışmada iyi olduğunu kanıtlamak için potaya Duygu'yu gönderdi.

Jüri dahil herkesin şoke olduğu kararda Ayyüce ve Duygu eleme adayı oldu. Duygu ise daha sonra yaptığı açıklamada 'Ayyüce benim hiçbir şeyim' dedi.



KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Bu hafta yapılan yarışmalar sonrası eleme adayları, Celal, Esra, Eray ve Sedat oldu. Bu akşam Serhat elenmesi için Ayyüce'nin ismini söyledi. Eleme adayı olan 6. isim ise Duygu oldu.

Öte yandan Duygu ve Sedat'ın arasında da büyük gerilim yaşandı. Sedat'ın ismini yazdığını öğrenen duygu adeta küplere bindi.

Duygu, “7 kişi arasından adımı yazacak kişi olarak Ayyüce’yi bile söylerdim ama sen aklıma gelmezdin. Senin arka tarafta yapmacık olduğuna inanıyorum” dedi. Ve Sedat’ın kendi ismini yazdığı oy kağıdındaki “seni seviyorum” kısmını kopardı ve parçaladıktan sonra Sedat’a doğru fırlattı.