Masterchef'te şok! Yarışmacı parmaklarını kesti

Yarışmacılar bir üst tura yükselmek için şeflerin istediği tarifi pişirmek üzere performanslarını sergiledi. Yarışmacılardan Didem Devay ise büyük bir talihsizlik yaşadı ve elini kesti. Parmakları kan içinde olan Didem'e ilk müdahale stüdyodaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

DİDEM DEVAY'IN ZOR ANLARI

MasterChef yarışma programı yayınlanan son bölümüyle izleyenlerini ve stüdyodakileri korkuttu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada talihsiz bir kaza yaşandı. Yarışmacılardan Didem Devay kendisinden istenilen lezzeti pişirmeye çalıştığı sırada bıçakla parmaklarını kesti.



Mehmet Şef olayı görür görmez "Sağlıkçı koş" diye stüdyoda bulunan sağlıklılara müdahale etmeleri için çağrıda bulundu. Yarışmacının eline tampon yapıldı ve yarası sarıldı.

Kaza geçiren Didem Devay yemeğini yetiştiremedi ve değerlendirme dışı kaldı.