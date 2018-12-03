Medyada Sıla gerilimi: Buket Aydın, Nagehan Alçı'ya yanıt verdi

Buket Aydın şu açıklamayı yaptı:

Kamuoyuna Ahmet Kural’ın Sıla’yı darp etmesi iddiasıyla yansıyan davanın sadece bir izleyicisiyken adeta bir aktörü haline getirilmeye çalışmaktan çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum.

Olay ilk ortaya çıktığında Ahmet Kural’ın Kanal D habere yapmış olduğu açıklanmanın ardından tepkilerin odağına oturtulmak istendim. Sonrasında Sıla hanım ile telefonda görüşüp habercilik etiği çerçevesinde bu görüntüyü yayınladığımızı anlattım.

Ardından en son bu Cuma günü soruşturma dosyasına giren “olaydan sonra çekildiği iddia edilen görüntüleri” kamuoyuna sunduk. Sıla hanımın Pazartesi günü gazeteci Nagehan Alçıya yaptığı açıklamada çok net görebileceğiniz gibi görüntülerin olaydan sonra çekildiği doğrudur.

Kanal D haberin görüntüyü buzladığı iddia edilmiş. Oysa ki biz soruşturma dosyasındaki halini yayınladık. Yüce adaletin elindeki bir delili alarak Herhangi bir buzlama yapmamız ve böyle yayınlamamız söz konusu değildir. Kanal D haberin anchorwoman’ı olarak bana ‘gerçek anchor’ yok ‘gerçek anchor değil’ diyenlere şu soruyu sorarım: Burada ben tek başıma mı çalışıyorum?

Koskoca bir ekip var. Bu görüntü getirilmiş. Ben nasıl ne gerekçe ile bunu akıştan attırabilirim? Sıla hanım görüntülerin olaydan sonra çekildiğini doğruluyor. Görüntü de soruşturma dosyasından alınmış. Bunu yayınlamak haber merkezimizin en doğal hakkıdır ki; tekrar söylüyorum burası benim isteklerime göre yönetilen insanların emeğinin yok sayıldığı bir yer değil. Haberi sunarken herhangi bir yorum zaten yapmadım.

Bu davada diğer tüm davalarda olduğu gibi sadece bir haberci hassasiyetindeyim. Kimseyle bir yakınlığım her hangi birini aklama veya yerme çabam Yok. Yargıya intikal etmiş bu konu çözümünü yargıda bulacaktır.

Ahmet Kural’ı tanımam. Tanısam da savunmazdım. Buradaki sıkıntı haber merkezimizin kararının benim üzerimden sorgulanmasıdır. Bu da iyi niyetin çok dışında bir tutumdur. Haber Emrullah Erdinç’in özel haberidir. Yayınlandığından da en tepeden en aşağıya herkesin haberi vardır. Kanal D haberin yönetim anlayışı bu şekildedir. Esasen etik olmayan ise dostluklar arkadaşlıklar üzerine bir yönetim tarzını benimsememizin istenmesidir.

NE OLMUŞTU

Kanal D haber, oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp ettikten sonra çekildiği iddia edilen ve dava dosyasına giren görüntüleri yayınlamıştı.

Ahmet Kural’ın avukatı tarafından mahkemeye verildiği belirtilen görüntülerde Sıla’nın vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı öne sürülmüştü.

Görüntülerin yayınlanmasını eleştiren köşe yazarı Nagehan Alçı’ya açıklama yapan şarkıcı Sıla da, “Ben şarkıcıyım. Bir şarkıcı iyi gününde de, kötü gününde de şarkı söyler. Anadolu kadınları ağıt yakmazlar mı? Ben de orada ağıt yakıyorum” demişti.