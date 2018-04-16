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  4. 16 Nisan 2018 13:25

Milyoner'de iddialı konuşan yarışmacı rezil oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dil bilgisine çok güvendiğini belirten yarışmacı, büyük hüsrana uğradı.

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ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de dil bilgisine çok güvendiğini söyleyan yarışmacı, sorunun yanıtını görünce adeta şoke oldu.

"(Alçak gönüllü) anlamına gelen kelimenin doğrı yazılışı nasıldır?" sorusuna, doğru cevap 'mütevazı' yerine 'mütevazi' diyen yarışmacı elendi.

Yarışmacının soruyu cevaplamadan önce iddialı konuşmasına gönderme yapan sunucu Murat Yıldırım, "En güvendiğiniz yerden hata yaptınız. 'Mütevazılık' yapmak istemem dediniz ama yanıldınız" ifadelerini kullandı.

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