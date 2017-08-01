Mini eteği damga vurdu !

Fox TV'de 'Sen İste Yeter'i sunmaya başlayan Hande Ataizi, süper minisiyle programa damgasını vurdu. İlk yorumlar "Minisiyle reyting yapacak herhalde" oldu.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 'Sen İste Yeter' programıyla ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı. Fox Tv ekranlarında bugün başlayan programa Ataizi'nin süper mini elbisesi damga vurdu.

"REYTİNGİ MİNİSİYLE YAPACAK"

Hande Ataizi böylesine cesur bir kıyafet seçince, programın içeriğinden çok ünlü sunucu ve oyuncu dikkat çekti. Elbiseyi görenler "Reytingi minisiyle yapacak herhalde" yorumunda bulunmadan edemedi.