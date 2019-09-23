Mucize Doktor'un kadrosuna bir isim daha

Savant sendromlu deha bir doktorun hikayesi anlatılan Mucize Doktor, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekrana kilitledi. Yeni bölümü için gün sayılan diziye başarılı oyuncu Gökçe Akyıldız dahil oldu.

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Son olarak bir döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan ve sonrasında ilk bebeğini kucağına aldığı için kariyerine bir süre ara veren Gökçe Akyıldız, Mucize Doktor dizisine dahil oldu. Akyıldız dizide Ada adında hasta bir kıza hayat verecek.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop Ayancık'ta dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına 2002 yapımı olan Sırlar Dünyası/Sır Kapısı ile adım attı. Çınaraltı, Büyümüşte Küçülmüş, Sahra, Beşinci Boyut, Ezo Gelin ve Büyük Buluşma gibi benzeri yapımlarda yer alan oyuncu Parmaklıklar Ardında ve Gazi dizilerinde gösterdiği başarıdan sonra Kollama ve Fatih Harbiye gibi önemli yapımlarda yer aldı.

2013 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisiyle dikkatleri üzerine çeken genç ve güzel oyuncu, 2015 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle geniş bir hayran kitlesinin beğenisini kazandı.

2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız'ın bu evlilikten bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Gökçe Akyıldız, 1.64 metre boyunda, 51 kilo ve Akrep burcudur.