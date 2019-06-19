Müge Anlı canlı yayında açıkladı, stüdyo yıkıldı!

11 yıldır ATV ekranlarında ilginç olaylar ve cinayetleri çözen Müge Anlı, sevenleriyle müjdeli bir haber paylaştı.

Programında kaybolan kişileri kısa süre içinde bulmasıyla zaman zaman gündeme gelen Müge Anlı, yaz dönemi boyunca Güven Bana isimli bir programla ekranlarda olacak.

BAMBAŞKA BİR FORMATLA GELİYOR

Geçtiğimiz hafta sonu çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, Güven Bana'nın gün ve saatinin henüz belli olmadığını belirtti. Anlı hafta sonu hiç uyumadan çekimlerde olduğunu söylerken çok heyecanlı olduğunu da ifade etti.

Güven Bana yarışması yaz sezonunda televizyon ekranlarında olacak. Ailelerin yarışma içerisinde olacağı Güven Bana yarışmasını daha önce Tamer Karadağlı sunmuştu.



