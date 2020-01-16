SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI KRİTİK FAİZ KARARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 16 Ocak 2020 14:16

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı

Fas'tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle onlarca erkeği dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş., Müge Anlı'nın programında canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

‘Sahte Evlilik Çetesi’ ile ilgili ATV'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, “Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim” demişti.

Fas’tan 600 kadın getirip, Türk erkeklere evlenme vaadiyle pazarlayan ve onlarca lira para alıp dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş. bugün program için stüdyodaydı. Programda konuşulanları ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri, çete lideri olduğu belirtilen M.Ş.’yi canlı yayında gözaltına aldı.

Suriyeli sahte gelin mağdurları Müge Anlı'nın stüdyosuna sığmadıSuriyeli sahte gelin mağdurları Müge Anlı'nın stüdyosuna sığmadı

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
canlı yayın , gözaltı , müge anlı , sahte evlilik çetesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM