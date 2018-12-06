Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden saldırı

Ekranların en çok tarkip eden reality şovlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün stüdyo birbirine girdi.

Müge Anlı'nın programına katılarak "4 yaşındaki oğlunu göremediğini" iddia eden bir anne canlı yayında saldırıya uğradı.

4 yaşındaki oğlunu göremediğini iddia eden Birgül, bir kişiden çocuk yaptıktan sonra Faruk ile tanışarak onun evine yerleşti. Burda hamilelik sürecini geçiren Birgül, Görkem adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha sonra Faruk'tan da ayrılan Birgül, Faruk'un çocuğunu kendine göstermediği gerekçesiyle programa başvuruda bulundu.

Faruk, Birgül'ün kendisinden ayrılmasının ardından Görkem'in kendi çocuğu olduğu düşüncesiyle bakmaya başladı. Toplamda Görkem'e 4 yıl bakan Faruk, canlı yayında yapılan DNA sonucuyla hayatının şokunu yaşadı.

CANLI YAYINDA SALDIRDI

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada, yapılan 19 ayrı test sonucunda Görkem'in babasının Faruk olamayacağını duyurdu. bu sözlerin üzerine Faruk canlı yayında Birgül'e saldırıda bulundu. Programda saldırının ardından apar topar reklama gidildi. Birgül, Faruk'un saldırısının ardından konuştu. Birgül, "Çocuk benim çocuğum, sonuna kadar bakacağım" dedi.

Müge Anlı Birgül'ün Faruk'a çocuğun kendisinden olmadığını fakat bu durumun köy yerinde yanlış karşılanacağını düşündüğü gerekçesiyle böyle bir saldırıda bulunduğunu söyledi. Anlı, "Faruk biraz bunu bence arbalarına bir tepki olarak verdiğini düşünüyorum. Faruk'un da aklında soru işaretleri var. Sakinleşsin konuşacağız" dedi.

