Müge Anlı kendi rekorunu kırdı ! Bir günde 3 kayıp birden buldu

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yine inanılmaz bir başarıya imza atarak bir günde 3 kayıp kişiyi buldu. Ankara’da 18 Mart günü Azeri Ayten Hüseynova, Emrah isimli bir şahısla kayıplara karışmıştı. Ailesi hayatından endişe ederken 38 gün sonra 32 yaşındaki Hüseynova ve Emrah’ı buldu.

Balıkesir’de yaşayan 22 yaşındaki Edanur Gündoğmuş, 5 Nisan’da esrarengiz bir şekilde kayboldu. Teyzesi Yeşim Gilimörtmez, Müge Anlı’ya çıkarak kızının bulunmasını istemişti. Müge Anlı, yaptığı araştırmayla genç kızın evlendiğini ortaya çıkardı.