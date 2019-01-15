Müge Anlı sayesinde 42 yıllık mucize gerçek oldu

Müge Anlı, 42 yıl önce tren garına bırakılarak terk edilen Temel ve Melahat kardeşleri yıllar sonra bir araya getirdi. Anlı, büyük bir mucizeye imza atarak, Temel ve Melahat'ın 2 kardeşinin daha olduğunu ortaya çıkardı.



Dün Müge Anlı'nın ATV'deki Tatlı Sert Programına katılan Temel Bey, 42 yıl önce sirkeci garına bırakılan iki kardeşten biriydi ve ablasını arıyordu.

1976 yılında İstanbul Sirkeci Garı'nda babaları tarafından terk edilen 5 yaşındaki Temel ve 9 yaşındaki Melahat Sevil, polis tarafından çocuk esirgeme yurduna verildikten sonra ayrı düşmüştü.

42 YILLIK HASRET 10 DAKİKADA BİTTİ

42 yıldır ablasının hasretini yaşayan Temel Genç, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına konuk oldu. Müge Anlı, abla Melahat Sevil Hanım'ı yaptığı arama çalışması ile 10 dakika buldu. Abla-kardeş 42 yıl sonra Müge Anlı'daki ilk buluşması yürekleri burktu.

Aileleri tarafından gara bırakılan ve polisler tarafından bulunan kardeşlerin, o yıllarda bir gazete haberine de konu oldukları anlaşıldı.

Temel Bey'in aradığı ablası Melahat hanım, bir saat içinde bulundu. Mutlu haber stüdyoya geldiğinde herkes sevinç çığlıklarına boğuldu.

ABLA HEMEN STÜDYOYA GELDİ

Müge Anlı, ablanın hemen stüdyoya getirilmesini istedi. Abla Melahat kabul etti ve canlı yayına gelerek yıllar sonra kardeşi ile buluştu.

Bugün ise bir başka mucize daha ortaya çıktı. Melahat ve Temel kardeşlerin, biri erkek biri kadın iki kardeşleri daha olduğu öğrenildi. Bugün o iki kardeş de canlı yayına geldi ve 4 kardeş birbirlerine yıllar sonra kavuştular.

4 KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

4 kardeş olduklarını ilk kez öğrenen Temel Bey, ablasını ararken iki kardeşine daha kavuşmuş oldu. Diğer kardeşler, babalarının Melahat ve Temel'i bir çocuk yurduna götürüp bıraktığını söylediğini ve yıllar boyunca bu konuda başka bir bilgi vermediğini belirttiler.

Çocukları gara bırakan babaları Yücel Bey, canlı yayına telefonla bağlanıp çocukları da olayı da hatırlamadığını söyledi. Çocuklarından bir özür dilemek isteyip istemedikleri sorulan Yücel Bey, "Ne bileyim" diyerek herkesi çok şaşırttı.

"SEN GAYET GÜZEL HATIRLIYORSUN"

Babanın hiç bir duygu belirtisi göstermemesi Müge Anlı'yı da ekran başındakileri de şoke etti. Yücel Bey, garın çok kalabalık olduğunu hatırlamadığını söyleyerek herkesi isyan ettirdi. Müge Anlı, "Sen gayet güzel hatırlıyorsun, neden bu çocukları tren garına bıraktın?" sorusunu yöneltti. Hiç olmazsa çocuklarından bir af dilemesini isteyen Anlı'nın sözüne duymadığını söyleyerek yanıt bile vermedi. Tekrar aynı soru sorulunca Yücel Bey, "Bıraktım diye bir şey yok, kalabalıkta karıştı" diyerek kendisini savundu.

Müge Anlı, Yücel Bey'in komşuları canlı yayını aradıklarını ve "Hepimizle konuşuyor, neden duymuyor numarası yapıyor" diyerek çocuklarını gara bırakan ve karşısına çıktıklarında da duymuyor numarası yapan babaya tepkisini ortaya koydu.