Müge Anlı'da Barış Manço ile ilgili anıya tepki !

19 yaşındaki Burçak Arslanoğlu, Balıkesir'den 2019 yılının Ağustos ayında kayboldu. Baba Abdullah Arslanoğlu, kızının Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Müge Anlı'nın programında yardım istedi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan kayıp Burçak Arslanoğlu'nun babasının iddiasına göre, Enes isimli şahıs, Burçak'a, cinsel istismarda bulunmuştu. Burçak kaybolduktan sonra Malatya'da olduğu öğrenildi. Ancak 19 yaşındaki genç kadının, emniyete verdiği ifade, kendi isteğiyle orada yaşadığı yönündeydi. Ancak kaybın babası Abdullah Bey, kızının zorla alıkonulduğu için böyle bir ifade verdiğini düşünüyor.

Burçak kaybolduktan bir hafta sonra babası Abdullah Bey'i kızının iş yerindeki bir arkadaşı aradı. Burçak ile Enes'i otelin bahçesinde gördüğünü, Enes'in, Burçak'a: "Benimle gelmezsen babana söylerim" şeklinde konuştuğunu anlattı.

Abdullah Bey, kızının çalıştığı otelin müdürü Ceren Hanımla da konuştu. Otel Müdürü de kayıp Burçak'ın, Enes isimli şahısla birlikte otelden ayrıldığını söyledi.

"YILIN ANNESİ SEÇİLMİŞTİM"

Çocuklarına yıllarca yalnız baktığını söyleyen Abdullah Arslanoğlu, "Yaşadığımız yerde kadınları koruma derneğine üye tek erkektim. Beni çok sevelerdi. Kızlarım da benimle gelirdi. Kızlarıma orada arkadaşlar da bakardı. Hatta bu hayatımı öğrenen valimiz beni yılın annesi seçmişti." dedi.

Çocuklarına annelik ve babalık yaptığını söylerek 6 aydır kayıp olan kızı Burçak Arslanoğlu'nun bulunmasını istedi.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, "Burçak bize şu şekilde anlattı; 17 yaşından beri evde olmadığını, üvey annesinden dayak yediğini babasının 3-4 kez evlilik yaptığını ve babasının da bunlardan haberdar olduğunu anlatırdı. Babası otelin karşısındaki evde 3-4 kız arkadaşıyla birlikte kalırdı. Burçak'ı hiç aramaz sormazdı. Burçak otelde benim annem dahil tüm annelerle iyi anlaşırdı, çok yakındı ve çok duygusaldı. Hatta bir keresinde annemin onun saçlarını örmüşlüğü ve Burçak'ın ağlamışlığı var. Maddi ve manevi zorluk içinde bir kızdı." şeklinde konuştu.

"BARIŞ MANÇO'NUN ADINI KULLANARAK SÜREKLİ KENDİNİ MEŞHUR ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan başka bir izleyici ise, "İzmir Tire'den arıyorum. Abdullah Bey'in kızı ile benim kızım sınıf arkadaşıydı. Kızına şiddet uyguluyordu. Tire'ye geldiğinde bir kadınla evlenmişti. O kadına da şiddet uyguladığını duydum. Burçak sürekli babası tarafından dayak yediğini ve okul ihtiyaçlarının karşılanmadığını söylerdi. Bu beyfendi Barış Manço'nun adını kullanarak sürekli kendini meşhur etmeye çalışıyor. Ben kendisini 7-8 senedir tanıyorum." şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI AYAKTA ALKIŞLANDI

"Son iki izleyicimizin anlattığı gibi birçok mesaj aldık" diyen Müge Anlı, "Ben de dahilim bu gruba, babasından bir fiske yemeden büyüyen kız çocukları, erkek çocukları var. Dayak yemeyen çocuklar kendini ifade edebiliyor zaten." sözleriyle tepki gösterdi.

"BARIŞ'IN İNGİLİZ BİR AİLE ARKADAŞI VARDI..."

Farklı kişilerden birden fazla çocuğu olduğu ortaya çıkan Abdullah Alparslan Bey'e Psikiyatrist Porf. Dr. Arif Verimli, "Neden diğer kızınızın ismi Natali?" şeklinde soru yöneltti. Abdullah Bey'in, "Kızıma adını Barış Manço verdi efendim. O yıllar yabancı isim koymak yasaktı, Barış manço koymuştu. Barış'ın İngiliz bir aile arkadaşı vardı..." şeklinde sözlerine devam etmesi Müge Anlı'nın tepki göstermesine enden oldu.

MÜGE ANLI'DAN KIZINA İSMİNİ BARIŞ MANÇO'NUN VERDİĞİNİ SÖYLEYEN BABA'YA TEPKİ!

Tecrübeli sunucu Müge Anlı, kızına ismini Barış Manço'nun verdiğini söyleyen baba Abdullah Alparslanoğlu'na," Tamam neyse çok teşekkür ediyorum onları daha sonra konuşuruz çünkü hayatta olmayan kişilerle ilgili arkalarından konuşulmasını istemiyorum. Ne doğru ne yanlış bilemiyoruz farkındaysanız." tepkisi sosyal medyaya damga vurdu.