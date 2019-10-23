Müge Anlı'da kayıp adamın sır perdesi aralandı !

Müge Anlı'da Gencer Zengin olayı sosyal medyayı salladı. Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül'den kayıp.

Evli bir kadınla görüştüğü için eşiyle kavga eden Gencer Zengin motosikletiyle köyüne dönerken kayboldu.

Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını söyledi. Şahsenem Zengin, kimseye bir şeye söylemediğini ve konunun buralara kadar geleceğini bilmediğini söyledi.

Zengin sözlerinin devamında ise, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışmaya gittiklerinde bu olayın başladığını belirtti.

Şahsenem Zengin kocasını bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Kocasını aradığını söylerken Zengin, gözyaşlarına boğuldu.