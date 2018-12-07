Nevşin Mengü'den ilginç açıklama: ''Haberi yok''

TV habercisi - yazar Nevşin Mengü, konuk olduğu Halk Arenası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin iç kesimlerinde yaşayanların zamlardan haberleri olmadığını ifade eden Mengü, "İnsanların Doğalgaz zammından haberleri yok. Çünkü medyanın ağırlıklı bir kısmı bu zamlara hiç yer vermiyor" dedi.



Halk Arenası programının konukları arasında yer alan TV habercisi – yazar Nevşin Mengü, yandaş medyaya dikkat çekti.

Bazı vatandaşların sadece bu medyayı takip ettiği için ülkede yaşananlardan haberdar olmadığını ifade eden Mengü, “İzmir’de ya da CHP’nin olduğu yerlerde insanlar zamlardan ve yaşananlardan haberdar ama İç Anadolu’ya gittiğiniz zaman kriz yok. Vatandaş bilmiyor kriz olduğunu, haberleri yok. Mesela Doğalgaz zammından haberleri yok. Çünkü medyanın ağırlıklı bir kısmı bu zamlara hiç yer vermiyor” dedi.