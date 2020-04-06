  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 06 Nisan 2020 13:19

NR1 HD Yunanistan'da yayına başladı

Number 1 Medya Grubu, NR1 HD kanalını Yunanistan'da, 500 bin aboneyle ülkenin en büyük yayın platformu Nova Media platformunda yayına soktu.

NR1 HD Yunanistan'da yayına başladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

NR1 HD  Greece, Nova Media platformunda yayında.

Nova, futbol maçlarını da yayınlayan 500 bin aboneyle Yunanistan’ın en büyük yayın  platformu.

Yunanistan, Number1 Medya Grubu’nun Avrupayı kapsayacak yayın planının ilk halkası.

HD ses ve görüntü kalitesinde yayın yapan NR1 HD Greece kanalında, Yunanistan’da üretilecek yerel programlar da, günde 6 saat yer alacak.

Bunlar arasında, Good Morning Greece: %75 yabancı, %25 Yunanca en yeniler, Greek Hits: Yunanca en yeni ve en iyiler Retro GR: Yunanca 80’ler ve 90’lar Greek Major Artists, en çok bilinen Yunan şarkıcılar, Greek Street Sounds, Yunanistan’da sokağın en sevdikleri, Athens By Night, Atina gece kulüplerinde en çok çalan şarkılar, Programları yer alıyor.

NR1 HD Greece, daha ilk günden Yunanistan’da seyircisinin beğenisini kazandı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
nr1 , number 1 tv , nr1 hd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM