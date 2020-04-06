NR1 HD Yunanistan'da yayına başladı

NR1 HD Greece, Nova Media platformunda yayında.

Nova, futbol maçlarını da yayınlayan 500 bin aboneyle Yunanistan’ın en büyük yayın platformu.

Yunanistan, Number1 Medya Grubu’nun Avrupayı kapsayacak yayın planının ilk halkası.

HD ses ve görüntü kalitesinde yayın yapan NR1 HD Greece kanalında, Yunanistan’da üretilecek yerel programlar da, günde 6 saat yer alacak.

Bunlar arasında, Good Morning Greece: %75 yabancı, %25 Yunanca en yeniler, Greek Hits: Yunanca en yeni ve en iyiler Retro GR: Yunanca 80’ler ve 90’lar Greek Major Artists, en çok bilinen Yunan şarkıcılar, Greek Street Sounds, Yunanistan’da sokağın en sevdikleri, Athens By Night, Atina gece kulüplerinde en çok çalan şarkılar, Programları yer alıyor.

NR1 HD Greece, daha ilk günden Yunanistan’da seyircisinin beğenisini kazandı.