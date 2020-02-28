NTV, sınırdan yayınladığı mülteci videosunu kaldırdı

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyenlerin durdurulmayacağı açıklamasının ardından çok sayıda mülteci Kapıkule sınır kapısına akın etti. Otobüslerle ve taksilerle sınır kapısına gelen mültecilerle ilgili NTV'nin canlı yayınladığı görüntüler ise dikkat çekti.

Canlı yayında konuşan bir mülteci kadın kendilerinin otobüslerle bedavaya sınıra getirildiklerini belirterek, kapıdaki görevlilerin sınır kapıları kapalı olduğu için kendilerini denize yönlendirdiğini ifade etti.

NTV, Twitter hesabından yayınladığı bu videoyu daha sonra kaldırdı.

Mülteci kadın yayında şu ifadeleri kullandı: “Saat birde haber geldi. Dediler ki sınır kapıları açılmış geçebilirsiniz. Ondan sonra orada otobüsler bekliyorlardı. Bizi buraya kadar bedava getirdi yani. Ondan sonra burada bıraktı bizi. Şimdi sınır kapısına gidiyoruz. Orada jandarma arkadaşlar diyor ki; geçemezsiniz, burada kapılar kapalı. Ama denizden diyor geçebilirsiniz. Şimdi siz düşünün; bu kadar millet, bu kadar çocuklar denizden nasıl geçebilir? Gemi de yok, hiçbir şey yok nasıl geçebilirler?”

NTV muhabirinin ‘Size yetkililer mi buraya gelin dedi?” sorusuna ise mülteci kadın şu cevabı verdi: “Bize sınır kapıları açık dediler, biz de apar topar geldik buraya.”