NTV’de sürpriz ayrılık

19 yıldır kanalda program yapımcısı, sunucu ve Ekonomi Müdürü olarak görev alan Gökay Otyam, NTV ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

Otyam bu açıklamayı NTV'de yayınlanan ve Berfu Güven ile birlikte sundukları Geri Sayım programında yaptı. Çok sevileceğini bildiği bir yere geçeceğini söyleyen Otyam, "Bugün benim için de hüzünlü. Çünkü NTV seyircisine veda ediyorum" dedi.

GÖKAY OTYAM KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da gözlerini hayata açan Gökay Otyam, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da yapan tecrübeli isim Lise hayatının ardından Mimar Sinan Üniversitesinin İstatistik bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Lise döneminde Genco Erkal ile birlikte tiyatro oyunculuğu yapan Otyam 1994 - 1996 yılları arasında özel bir Radyoda Program Yapımcısı olarak görev aldı.

1996 yılında radyodan ayrılıp bir Aracı Kurumun AR-GE bölümü ile finans/ekonomi hayatına profesyonel olarak giriş yapan Otyam sonrasında Kanal E’ye transfer olup Program Yapımcısı ve Sunucu olarak görev yaptı. 2000 yılından beri NTV’de görev alan Gökay Otyam, şu an da NTV Ekonomi Müdürü görevini üstlenmekteydi. Gökay Otyam ayrıca NTV ekranlarında Geri Sayım programında da görev almaktaydı.