Öcalan’ın TRT’ye çıkartılması ifade özgürlüğü oldu

Yenilenen İstanbul seçimlerinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT Kurdi’ye çıkartılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusu hakkında savcılık, ‘soruşturma yapılmasına yer yok’ dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan’ın TRT’ye çıkartılması ve Abdullah Öcalan’ın mesajının Anadolu Ajansı’nda yayınlanmasını ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirdi.

SAVCILIK BASININ GÖREVLERİNİ HATIRLATTI

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan adında adlı şikayetçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Kurdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı hakkında ‘terör örgütüne yardım ve yataklık, vatana ihanet, suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceledi. Savcılık, “Terör olayları toplumu en çok etkileyen hadiseler olmasından dolayı bu eylemlerin medya için haber değeri büyüktür” dedi. Savcılık şöyle devam etti: “Toplum tarafından en çok ilgi gören haberlerin terör haberleri olması nedeniyle bu haberlere yazılı, görsel, işitsel, dijital mecralarda hatta sosyal medyada sıkça yer verilmektedir. Terör haberlerinin önemi ve medyanın halkı bilgilendirme yükümlülüğü bu haberlerin medyada yer almasını zorunlu kılmaktadır. Haberlerin ilkeli, bilinçli ve propagandaya mahal vermeyecek şekilde ölçülü biçimde yayınlanması medyanın görevini yapmasını sağlar.”

‘SUÇ UNSURU TAŞIMADIĞI…’

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü kapsamındaki ilkelerini hatırlatan savcılık, ‘Soruşturma yapılmasına yer olmadığı’ gerekçesini de şöyle açıkladı: “Basın organlarınca yayınlanan haberin toplumun ilgisini çeken, güncel bir niteliğe sahip olup halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemesi, şiddete teşvik etmemesi ve nefret ayrımcılığı içermemesi, terör veya ayrılıkçı hareketleri övmemesi, yapılan faaliyetin basının haber verme özgürlüğü kapsamında kabul edilmesi gerektiğinden suç unsuru taşımadığı değerlendirilmekte.”

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi’nden Doç. Ali Kemal Özcan’ın, 20 Haziran’da İmralı’dan getirdiği Abdullah Öcalan’ın mesajı ilk olarak Anadolu Ajansı tarafından servis edildi. Öcalan’ın mesajının ardından kardeşi Osman Öcalan TRT Kurdi’ye çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi eleştiren ifadeler kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.