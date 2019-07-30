Oğuz Haksever NTV'ye veda etti

Oğuz Haksever NTV'de yayınlanan veda mektubunda şu satırlara yer verdi:

Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım,

19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor.

Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık.

İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum .

Gerçekten...

İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.

Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine,meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum.

Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Oğuz Haksever

“Oğuz Abi”

CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Usta spiker Oğuz Haksever, Yaslı Ada haberini sunarken yaptığı gafla gündeme gelmişti. Mayıs ayında NTV bültenindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada sunucu Oğuz Haksever'in sesi canlı yayına yansımıştı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in, Cumhurbaşkanı'nın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” dediği duyulmuştu.

OĞUZ HAKSEVER KİMDİR?

Oğuz Haksever, (d. 20 Mart 1957, Gaziantep),Türk haber sunucusu, muhabir, editör ve televizyon yapımcısıdır. 1974 yılında Çankaya Lisesi’ni bitirdi. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İngilizce dil eğitimi için Teksas A&M Üniversitesi’nin İngiliz Dili Enstitüsü’nde okudu.

Türkiye’ye döndükten sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda muhabirliğe başladı. Show TV, Kanal 6 ve atv Haber Merkezleri’nde çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Televizyon Haberciliği ve Küreselleşmede Televizyon Haberciliği dersi veriyor.

Haksever; 11 Haziran 2013’te NTV kanalındaki bir programda Gezi eylemlerini savunan Fatmagül Berktay'ın sözünü kesip, sesini yükselterek ayağa kalktı. Ertesi gün bir kısım protestocular, NTV binası önünde ikinci bir gösteri yaparak olayı protesto ederek, Oğuz Haksever’in istifasını talep ettiler. 15 Temmuz Darbe girişiminde başta NTV’nin darbecilerden yana olduğu, ama Haksever’in “Yanlış ata oynuyorsunuz” dediği iddia edilse de, kendisi bu haberi yalanladı. Sunduğu “O An” isimli fotoğraf okumaları ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Oğuz Haksever, 2019 Ağustos ayı itibariyle emekliliğini istedi ve NTV'deki görevinden ayrıldı.

Annesinin adı Asiye, babasının adı Sabri’dir. Annesi Ardeşenli, babası Gaziantepli’dir. Kardeşleri Yıldız ve Cengiz’dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖDÜLLERİ

– Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödül yarışmalarında 2 özel ödül, 1 mansiyon ödülü ve 1 En İyi Televizyon Programı dalında 1 Gazetecilik Başarı Ödülü

– Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından Mahmut Tali Öngören Televizyon Programı Ödülü (2004)

– Türk Dil Kurumu'nun ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun oluşturduğu jüriler tarafından “Türkçeyi En İyi Kullanan Yayıncı” olarak seçildi (2003 ve 2009 yıllarında)

– İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi’nin 10. Kristal Lale ödüllerinde Basın-Medya dalında ödül (2015)

– Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından “Yılın Haber Spikeri” seçildi. (2016)