Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

Mayıs ayında canlı yayına yansıyan 'Yassıada' sözleriyle gündem olan Oğuz Haksever, bir canlı yayın kazası daha yaşadı.

Haksever durumu fark edince hızlı refleks göstererek haberleri sunmaya devam etti.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Haksever'in mayıs ayında ise NTV bültenindeki Yassıada haberinde "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…" sözleri çok konuşulmuştu.

Haksever o sözlere ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı "Yassıada değil, yaslı ada"cümlesini sarf ettiği sırada, "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi.

Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum. Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken "...okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır.

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum.