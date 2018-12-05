Premier League Aralık ayında alev alev

Premier League, Aralık ayında ligin kaderini belirleyecek karşılaşmalara sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Londra Derbisi ve Merseyside derbisini geride bırakan Premier League’de Aralık ayında 4’ü derbi, 28 maç daha var. Bu önemli maçlar S Sport ve S Sport Plus ekranlarından izleyiciyle buluşuyor. Aralık ayında futbol tutkunlarını yoğun bir maç trafiği bekliyor.

İngiltere Premier League, Aralık ayında birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. 5 Aralık Çarşamba günü ilk olarak, saat 23.00’de Manchester United-Arsenal, Old Trafford’ta kozlarını paylaşacak.

Bu maçı, 8 Aralık saat 20.30’da Chelsea-Manchester City, 16 Aralık saat 19.00’da Liverpool-Manchester United ve 29 Aralık saat 20.30’da Liverpool-Arsenal karşılaşmaları izleyecek.

S Sport ve S Sport Plus’ta ekrana gelecek Premier League maçları:

5 Aralık Çarşamba-Saat 23.00: Manchester United-Arsenal

8 Aralık Cumartesi-Saat 20.30: Chelsea-Manchester City

16 Aralık Pazar-Saat: 19.00 Liverpool-Manchester United

29 Aralık Cumartesi-Saat 20.30: Liverpool-Arsenal

S Sport ve S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.