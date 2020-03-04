RTÜK krizinde CHP'den B planı !

AK Parti’nin RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici için 'seçmeyiz' mesajına CHP’den 'ısrarcıyız' yanıtı geldi. Birinci aday olarak Faruk Bildirici’yi bildirecek olan CHP, daha önce gösterdiği ikinci adayı değiştirecek. İkinci aday için formül arayan CHP, AK Parti'nin 'seçmek istemeyeceği' bir ismi aday olarak gösterecek.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Faruk Bildirici’nin üyeliği “tarafsızlığını yitirdiği” iddiasıyla 31 Ekim 2019 tarihinde düşürülmüştü.

Mahkemenin Bildirici’nin itirazını reddetmesinin ardından gözler TBMM’ye çevrildi.

CHP'NİN B PLANI

RTÜK üyeliği için iki aday gösteriliyor. Birinci isim partinin asıl adayı oluyor.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, Faruk Bildirici konusunda ısrarlı. CHP, birinci aday olarak Faruk Bildirici’yi bildirecek, daha önce gösterdiği ikinci adayı değiştirecek. İkinci aday için formül arayan CHP, AK Parti'nin “seçmek istemeyeceği” bir ismi gösterecek.

CHP kulislerinde AK Parti'nin ikinci adaya oy vermek istemesi nedeniyle “oy veremeyecekleri” bir ismin aday gösterileceği konuşuluyor. CHP’liler, “Bir geleneği yıkarlarsa çok ayıp olur” diye ekliyor.

CHP, FARUK BİLDİRİCİ İSMİNDE ISRARLI

CHP’li bir yetkili, “Bu konuda ısrarcıyız. Eğer AK Parti tutumunda diretirse Faruk Bildirici’yi arayacakları bir isim gelebilir. Faruk Bildirici’yi mumla arayacakları bir isim gelebilir” değerlendirmesini yaptı.