RTÜK’ten FOX Life’a ilginç ceza

RTÜK, Türkiye’de eşcinsellere yönelik bakış açısının değişmediğine dair bir karar verdi. FOX Life’da yayınlanan 9-1-1 isimli dizide erkek bir çiftin görüntüleri RTÜK’ü rahatsız etti. Çiftin görüntülerini “milli ve manevi değerlere” aykırı bulan kurum, kanala 3 kez program durdurma cezası verdi. Kararı da şu şekilde duyurdu:

“FOX Life kanalında yayınlanan ‘9-1-1’ isimli diziyi de inceleyen Üst Kurul, dizide yaşlı bir erkek çiftin uygunsuz görüntülerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vardı. RTÜK, eşcinsel birliktelikleri olağan gösteren ‘9-1-1’ dizisini yayınlayan FOX Life’a 3 kez program durdurma cezası uyguladı.”

RTÜK'ün ile 3 kez yayını durdurulan 9-1-1 dizisi Glee, American Horror Story, Nip/Tuck ve American Crime Story gibi dizilerin yaratıcısı Ryan Murphy'nin elinden çıkma. Dizide Angela Bassett ve Peter Krause gibi yıldızlar yer alıyor.