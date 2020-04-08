RTÜK’ten Halk TV’ye koronavirüs cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı korona virüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine, “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” şeklinde yansıtan Halk TV’nin raporu, bugünkü RTÜK gündeminde görüşüldü.
150 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI
Ekrana yansıyan yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı. Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.
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