Seda Sayan eski sevgilisini programına konuk alıyor

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, Seda Sayan'la programına konuk oluyor. Seda Sayan’la” 25 Ocak Perşembe canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de

Türkiye’nin en sevdiği isimler merak edilen her şeyi konuşmak üzere “Seda Sayan’la” stüdyosuna geliyor. Perşembe günü Nihat Doğan, Seda Sayan’a konuk oluyor. Seda Sayan ve Nihat Doğan’ın 12 yıl sonra bir araya geldiği bu özel programı sakın kaçırmayın!

Magazin köşesinde alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmıyor, başka hiçbir yerde duymadığınız detaylar “Seda Sayan’la”da masaya yatırılıyor!

“Seda Sayan’la” 25 Ocak Perşembe canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!