Serkan Korkmaz A Spor'dan ayrıldı!

A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz görevinden ayrıldı. Korkmaz'ın Turkuvaz medya grubu bünyesinde görev almayı sürdüreceği ve Fotomaç Gazetesi'nde köşe yazılarına devam edeceği öğrenildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Serkan Korkmaz'ın yerine halihazırda Spor Müdürü olan Ender Bilgin'in vekaleten atandığı duyuruldu.

SERKAN KORKMAZ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Serkan Korkmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Asıl mesleği İnşaat Mühendisliği olan Korkmaz okul döneminde televizyon dünyası ile tanışarak Cine 5 ve Show Tv bünyesinde çeşitli görevler aldı.

Daha sonra NTV’de 10 yıl, Haber 24’te 3 sene, Fox Türkiye’de 1 sene çalışan Serkan Korkmaz bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Genel Direktör Yardımcılığı görevinde de bulundu.

Kariyerinde TRT ve Beyaz Tv macerası da olan ünlü gazeteci son olarak Turkuaz Medya Grubu'nda A Spor Yayın Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Serkan Korkmaz aslen Edirne Keşan’lıdır.