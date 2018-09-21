Show TV spikeri Ece Üner'den ''Angara'' gafı

Show Tv ana haber bülteninin başarılı sunucusu Ece Üner, akşam bülteninde "kağıt toplayan çocukların tehlikeli oyunu" başlıklı haberiyle çocuk işçilere ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekti.

ECE ÜNER'İN ANKARA ŞİVESİ BEĞENİLDİ

Ancak Ankara'da yaşanan olayın anonsunu yaparken Ankara yerine Angara demesi, haberin önüne geçerken, Üner'i de sosyal medyada gündem yaptı.

Pek çok takipçi, kusursuz Ankara şivesiyle söylediği "Angara" yorumunu beğenirken, görüntüler de sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.