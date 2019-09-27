Show TV spikeri Ece Üner'den ''toplanma alanı'' göndermesi

İstanbul'daki deprem sonrası gündeme gelen toplanma alanlarına ilişkin eleştiriler devam ederken bir tepki de Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Ece Üner'den geldi. Üner, "Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner de depremle ilgili "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" dedi.

Üner, daha önce defutbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, cinsel taciz suçundan ise beraat ettiği davaya ilişkin haberi sunarken, "Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi?" demişti.