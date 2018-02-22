Survivor Anıl bombaladı !

Gönüllüler adasında takım arkadaşları ile sohbet eden Anıl Berk Baki, "Karşı takım o hataya düştü. Nagihan dün konuştu, şok oldum. 'Demek ki yaşta ve güçte değilmiş bu işler. Tecrübedeymiş, şöylemiş, böyleymiş' diyor. Son günlen iyi güler, 5 aylık bir maraton. İlk hafta bunları nasıl diyebiliyorsun? Nasıl bu kadar bilinçsiz konuşabiliyorsun, anlamıyorum. Çok büyük konuştular. Hani büyük konuşan Nihat Doğanolsa anlarım. Adam sporcu değil, bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Başarılı yarışamcı, "All Star'dan birkaç büyüğümüz çok erken konuşmalar yaptılar. Profesyonel bir sporcu olarak böyle bir konuşma yapmamayı öğrendim" şeklinde konuştu.

'Survivor 2018' yarışmasında son ödül oyununu kazanan taraf 10'a 8'lik skorla gönüllüler olmuştu.