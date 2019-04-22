Survivor'da Atakan ile Katerina Dalaka aşk mı yaşıyor ?

Survivor 2019'da aşk yaşadıkları iddia edilen Katerina Dalaka ile Atakan'ın birleşme partisindeki samimi görüntüleri dikkat çekti. Atakan ile Katerina Dalaka'nın birbirlerine karşı olan davranışları ve aralarındaki iletişim Survivor Panorama'da gündeme getirildi. Peki, Katerina Dalaka kimdir, Atakan ile aşk mı yaşıyor?

Survivor 2019'daki birleşme partisi öncesi birlikte oturan ikilinin, birbirlerine karşılık meyve suyu içirmeleri dikkat çekti. Parti öncesinde havuz başında birlikte oturan Dalaka'dan Atakan'a iltifat geldi. Dalaka, Atakan için, 'Harika görünüyorsun.' dedi.

HAKAN HATİPOĞLU'NDAN ATAKAN DALAKA YORUMU

Hakan Hatipoğlu ise Atakan-Dalaka arasında geçenler için 'tek taraflı' yorumunda bulundu.

Survivor Panorama'da Atakan ile Dalaka arasındaki ilişkiyi yorumlayan İhsan Tarkan, 'Atakan Dalaka'da şöyle bir şey hissediyorum. Tamam bir iletişimleri var, birbirlerine karşı ilgileri var ama konuşamadıkları için öyle kalıyorlar. Konuşamadıkları için birbirlerine bakıyorlar, bir şey içiyorlar o kadar' dedi. Hakan Hatipoğlu ise, 'Bir de bana daha çok tek taraflı geliyor. Dalaka çok isteyen, Atakan böyle 'acaba mı?' diyen. Atakan, kendini Dalaka'ya vermiyor gibi' ifadelerini kullandı.

KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Katerina Dalaka, Survivor 2019'un en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Karşı takımdan Atakan ile oldukça samimi diyaloglar yaşayan Katerina Dalaka'ın hayatı yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor.

Katerina Dalaka, Survivor 2019’un Yunan takımında yer aldı. Katerina Dalaka Almanya’nın Münih kentinde, 20 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. Sportmen bir aileden gelen genç yarışmacı, Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018 yarışmacılarından biriydi. Yunanistan ekibinde yarışan Dalaka, rakip takımda yer alan Atakan'a karşı olan hislerini açıkça anlatmıştı. Atakan'ın kendisine verdiği bilekliğin onun için çok anlamlı olduğunu söyleyen Dalaka, Atakan'a sempati duyduğunu dile getirmişti.