Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta her iki takımda birer oyun kazanarak adalarından bir kaç kişinin isimlerini yazmak zorunda kaldılar. Ünlüler takımından Elif ve Yiğit eleme adayı olurken, gönüllüler takımından Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim ünlüler takımından Yiğit Dikmen oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla bu akşam gerçekleşen ödül oyununda oldukça zorlu bir parkur vardı fakat ödül güzeldi. Ödül pideydi. Pideyi gören yarışmacılar adeta çığlıklara boğuldu. Eğlenceli parkurda oyun son ana kadar devam etti. Zorlu mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu ve ödülün tadını çıkardılar.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı'dan yarışmacıları büyük bir sürpriz açıklaması geldi. Survivor'da bu yıl daha önceki sezonlarda hiç verilmemiş bir ödül verileceğini belirtti. Ödül oldukça büyük olacak ve bu sizi mutlu edecek diyen Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandırdı. Ödülün ne olduğu hakkındaki bilgi ilerleyen bölümlerde belli olacak.