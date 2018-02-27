Survivor'da kim elendi ?

Survivor'da eleme için geri sayım başladı. TV8'in reyting rekortmeni programı Survivor 2018'de bu akşam konsey sonrası bir kişi daha adaya veda etti. Dokunulmazlık oyununu All Star takımının kazanmasıyla, Gönüllüler takımında 4 kişi eleme potasına girdi. Peki bu akşam TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor bu akşam nefes kesen anlara sahne oldu. Hafta sonu yapılan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bu akşam elenme heyecanı yaşadı. Peki Survivor'a bu akşam kim veda etti?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2018'de yarışmaya ikinci veda eden yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan isim Gönüllüler takımından Gizem oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL KİMİN OLDU?

Son ödül oyununda galip gelen taraf Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ödülün sahibi olarak 3 gün daha barakada kalabilecek.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUN KİM KAZANDI?

Survivor'da kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Kıyasıya rekabetin olduğu dokunulmazlık oyununda All Star takımı 10-8 Gönüllüler takımını yendi. Gönüllüler dün akşam yine konsey stresi yaşadı. Konsey'de ise beklenmedik gelişmeler yaşandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KAZANANLAR

Bu hafta, haftanın en çok oyun kazanan ismi Yağmur oldu. Yağmur eleme potasına girmekten kurtuldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise kazanan Melih'di. Yeni gelen yarışmacılar Emre ve İpek'in ise bir haftalık dokunulmazlıkları olduğu için bu hafta eleme adayı olamayacaklar.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK? iŞTE ELEME ADAYLARI...

Konseydi herkes bir isim yazmak durumundaydı. Şaşırtan bir gelişme yaşandı. Survivor 2018'de Gönüllüler konseyinde iki isim birden çıktı. Toplamda 5'er oy alan Birsen ve Gizem bu hafta eleme potasına adını yazdırdı.

Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Melih ise üçüncü eleme adayını belirledi. Melih, Cumali'nin adını verdi.

Haftanın en başarılı ismi Yağmur ise Ramazan'ın ismini verdi. Ramazan bu hafta dördüncü eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor'da Gönüllüler takımından bir kişi bu hafta adaya veda edecek. Veda edecek olan isim bu akşam yapılacak konseyde belli olacak.