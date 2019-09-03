Survivor'da rezalet: Yarışmacı hile yaptı

Yayınlandığı ülkede izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor’ın Avustralya versiyonu dün ülkeyi ikiye böldü… Dün gece yayınlanan bölümde yarışmanın favorileri arasında gösterilen Pia Miranda, iki rakibiyle dokunulmazlık yarışına katıldı. Kaydırak gibi bir düzeneğin üzerinde tek elle durma yarışı sırasında oldukça zorlanan Miranda buna karşılık dayanıklılığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fakat kameralar ve diğer yarışmacılar önünde zor anlar yaşayan Miranda, ilk rakibinin suya düşmesinin ardından kimseye fark ettirmeden sağ eliyle de destek alarak yarışmaya adeta tutundu. Bu sırada ikinci rakibi de suya düşen Miranda böylelikle yarışmayı iki eliyle tutunarak kazandı.

YAPIM ŞİRKETİ DESTEKLEDİ

Miranda’nın dokunulmazlık yarışını kazanması ülkede tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Miranda’nın hile yaptığını ve ilk yarışmacının düşmesinin ardından diğer elini kullandığını savunarak, “Dokunulmazlık ödülünün geri alınması gerekiyor. Pia hile yaptı” mesajlarını paylaştı.

Fakat Survivor Avustralya’nın yapım şirketi genç kadının hile yapmadığını savundu. Yapılan açıklamada, “Pia yarışmanın galibi. Adil bir şekilde oynadı ve kameraların kaydettiği kadarıyla yarışmayı hakkıyla kazandı” ifadesi kullanıldı.