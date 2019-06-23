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  4. 23 Haziran 2019 10:15

Survivor'ın ilk finalisti belli oldu !

Survivor 2019'da büyük finale günler kala sembol oyunu heyecanı yaşandı. Sembol ödülünü kazanan isim finale direkt olarak gitme hakkı elde etti. Peki Survivor'da sembol oyununu kazanan kim oldu? İşte Survivor 2019'un ilk finalisti.

Survivor'ın ilk finalisti belli oldu !
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Survivor Türkiye Yunanistan yarışması 102. son bölümüyle 22 Haziran Cumartesi akşamı ekrana geldi. Survivor son bölümde 30 Haziran'daki finale gidecek olan ilk yarışmacı belli oldu.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI? 

Survivor'da finallere gitme yolunu açan sembol oyununda sona gelindi. Kadınlarda Seda, erkeklerde ise Yusuf rakiplerini yenerek finale kalmıştı. Sembol oyunun finalinde Yusuf ve Seda arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Hafıza ve dikkat gerektiren oyunda Seda, Yusuf'tan daha fazla sembol hatırladı ve panoya yerleştirdi. Seda, rakibi Yusuf'u yenerek sembol ödülünün kazananı oldu.

Oyunun ardından finali garantileyen Seda gözyaşlarını tutamadı. Böylece Seda, finalde yarışacak olan 4 yarışmacıdan biri oldu.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının final bölümü 30 Haziran'da ekrana gelecek. Canlı yayınlanacak olan final programı bu sene, KKTC yerine Bodrum'da yapılacak.

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