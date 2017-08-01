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  4. 01 Ağustos 2017 15:09

Tam da ''İzdivaç programlarından kurtulduk'' derken...

Televizyon kanalları izdivaç programlarına gelen yasakların ardından barıştırma programlarına yönelmeye başladı.

Tam da ''İzdivaç programlarından kurtulduk'' derken...
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Televizyon kanallarının barıştırma programları ile ekranda yeni polemiklerin önünü açacak bir girişim içinde olduğu iddia edildi. Milliyet'in haberine göre; barıştırma programlarının izdivaç programlarından daha rahatsız edici içerikler ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Evlilik programlarının yerine gelecek olan yeni formatlarda, sorun yaşayan çiftler karşı karşıya getirilecek. Daha fazla şiddet, kavga içermesi beklenen programların RTÜK tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.

 

izdivaç , barıştırma
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