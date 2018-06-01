Tartışma yaratacak TRT açıklaması !

24 Haziran seçim sürecinde muhalefet tarafından sıkça eleştirilen TRT ile ilgili yeni bir çalışmanın sonucu açıklandı. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırmasında, TRT'nin Cumhurbaşkanı adayları ve partilere ayırdığı süreler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı için aday olan Muharrem İnce , Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş tarafından eleştirilen TRT 'nin yayınları "Uluslararası Şefaflık Derneği" tarafından da incelendi.

ERDOĞAN 105 DAKİKA, İNCE 37 DAKİKA, DEMİRTAŞ 3 SANİYE

Mayıs ayı inceleme sonucuna göre TRT , haber bültenlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a 105 dakika, Muharrem İnce 'ye 37 dakika, Meral Akşener'e 14 dakika, Selahattin Demirtaş 'a ise 3 saniye yer verdiği ortaya çıktı

PARTİLERİN ORANI

Aynı dönemde TRT Haber Bültenlerinde AKP'ye 147, CHP ve MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 14, Saadet Partisi ve BBP'ye 5, Vatan Partisi'ne 2 dakika süre verirken HDP'ye ise hiç yer vermemesi dikkat çekti.