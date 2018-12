Televizyon yöneticileri harekete geçti: Diziler ücretli olacak !

Dizi sürelerinin her geçen gün artmasına isyan eden kanal yöneticileri günde sadece bir dizi yayınlanması ve diğer dizilerin ücretli olması konusunda anlaşmaya varmak üzere. Buna göre yeni yılın ilk 3 haftasında hiçbir diziyi ekrana getirmeme konusunda anlaşılırken, ocak sonrası da kanalların günde sadece bir ücretsiz dizi yayınlamasına izin verilecek.

2019 yılından itibaren birçok dizinin ücretli izleneceği, onlarca dizinin ise ekrandan kalkacağı iddia edildi. Dizi sürelerinin giderek artması ve her gün her kanalda birden fazla dizinin yayınlanması üzerine medya patronları düğmeye bastı ve ortak karar almak için bir araya geldi. Yine 2019 yılının başında uygulamaya geçeceği iddia edilen haberlere göre her kanalda sadece bir dizi yayınlanacak. Yani her kanal kendi belirlediği dizi dışında başka hiçbir diziyi aynı gece art arda yayınlanmayacak. Haberler.com'un haberine göre her kanalın günlük sadece bir dizi yayınlama hakkı olacak.

İddiaya göre dizilerin bir çoğu 2019 yılının ocak ayından itibaren bir bir ekrandan kaldırılacak.

KANALLARDA EN FAZLA BİR ÜCRETSİZ DİZİ OLACAK

2019 yılından itibaren her kanalın ücretli platformu olacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyen izleyici kanala üye olup belirli bir ücret karşılığında diziyi izleyebilecek.

Eğer bu anlaşma onaylanırsa izleyici ücretsiz kanallarda en fazla günde bir dizi izleyebilecek. Diğer diziler ücret karşılığında izlenebilecek.

'OCAK AYI İÇİN 'TRT DIŞINDA DİZİ YOK' İDDİASI

Ocak ayında TRT 1 dışında diğer tüm kanalların ortak bir kararla dizilerini yayınlamayacağı iddia ediliyor. Bu ani kararın nedeninin ise, reklam verenlerle yeniden yapılacak anlaşmanın olduğu söyleniyor. TRT'nin en çok izlenen yapımları Diriliş Ertuğrul ve Elimi Bırakma dizileri.

Ocak ayında diziler yayınlanmayacak iddiası