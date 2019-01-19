TRT Ana Haberi sunacak isim yine değişti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)'nun efsane ismi, haberciliği ve sunumuyla hafızalardan çıkmayan Türkiye'nin sayılı haber spikerlerinden Zafer Kiraz'ın ayrılığının ardından TRT Ana Haber sunuculuğu koltuğuna Canan Yener Reçber oturmuştu.

Medyaradar'ın haberine göre, Canan Yener Reçber 7 ay süren bu görevden alındı. Bundan böyle eski görev yeri olan TRT Haber’de ekrana çıkmaya devam edecek olan deneyimli ekran yüzü hafta içi hergün sabah 10.00-13.00 arasında yayınlanacak Satır Başı programının sunuculuğunu yapacak.

Reçber’den boşalan TRT Ana Haber koltuğuna ise hafta sonu ana haberleri sunan Işıl Açıkkar oturdu.

Açıkkar ile yeni TRT Ana Haber Bülteni pazartesinden itibaren ekranlarda olacak.

TRT’nin haftasonu haberlerini ise bundan böyle daha önce TRT Haber'de görev yapan Selcan Doğruöz sunacak.