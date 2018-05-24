TRT canlı yayında Muharrem İnce'ye yakalandı

TRT bir kez daha Muharrem İnce'ye yakalandı. TRT 18 Mayıs'ta İnce'nin Kırklareli mitingine bağlandığı sırada İnce, sert sözlerle kanalı eleştiriyordu. Kanal dün de Erzincan mitinginde İnce'nin eleştirilerini yayınlamak zorunda kaldı. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ dün Erzincan mitinginde TRT'nin kendisine yer vermemesini eleştiriyordu. Kanal tam bu sırada mitinge canlı yayınla bağlandı. İnce o anda 18 Mayıs’ta düzenlediği Kırklareli mitingini hatırlatarak “TRT geçende de yakalandı. Tam benim görüntümü verecek ben de TRT’yi eleştiriyorum. Bir hükümetin medyası var bir de milletin medyası var. Vermeyin, vermezseniz vermeyin. Nasılsa 24 Haziran’da arayacaksınız her gün canlı yayına gel diye” ifadelerini kullandı. Bu görüntü sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.