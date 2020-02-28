TRT ekranlarında şehitler için tepki çeken sözler

Yazar Hayati İnanç, TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programına konuk oldu.İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasıyla ilgili konuşan İnanç'ın sözleri büyük tepki topladı. Hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz için 'Kayıp falan yok' diyen İnanç, şu ifadeleri kullandı:

'NASIL OLSA HERKES GİDECEK'

"Bitmiş gibi, kaybımız varmış gibi konuşuyorlar. Bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan kabir hayatına geçtiler. Nasıl olsa herkes gidecek. Şehit olmayı istemek lazım."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Hayati İnanç'ın sözlerine sosyal medya da büyük tepki gösterdi.