TRT Genel Müdürü için ''görevden alınsın'' başvurusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeleri Taşçı ve Demirdöğen, YSK’ya yaptıkları başvuruda seçim dönemlerinde televizyon kuruluşlarının yapacakları yayın ilkelerine dikkat çektiler ve YSK'nın bu konuda sorumlu olduğuna dikkat çektiler. Bu ilkelerin kanunlarla da belirtildiğine işaret eden RTÜK üyeleri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesindeki, "tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır" şartını hatırlatarak, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in görevden alınmasını talep ettiler.

RTÜK üyelerinin dilekçelerindeki tablo da dikkat çekti. 14 Mayıs ile 30 Mayıs arasındaki yayınlarda siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarına ne kadar yer verildiği paylaşıldı.

Çarpıcı o tablo ve Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen’in YSK’ya yaptıkların başvuru şöyle: