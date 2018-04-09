TRT yayınlamadığı çizgi filme 15 milyon lira ödemiş

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, TRT'nin harcamaları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi verdi. Önergede Altıok, TRT'nin son 4 yılda 2.8 milyar lirayı dış yapımlara harcadığını iddia etti. Ayrıca Altıok önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“TRT, dış yapımlara 2014 yılında 560 milyon, 2015 yılında 600 milyon, 2016 yılında 753 milyon lira, 2017 yılında ise 900 milyon liradan fazla aktardı. TRT'nin 4 senede dış yapımlara aktardığı para, 2 milyar 800 milyon TL'yi aştı. TRT, Diriliş Ertuğrul'a 1 milyon 100 bin, Seddülbahir'e 1 milyon ve Filinta isimli yapıma bölüm başına 850 bin lira vermektedir. 2007 yılında hazırlatılan “Birds Like Us” adlı çizgi filme 14.65 milyon, “Muna” adlı yapıma 1 milyon lira ödendi ancak bu yapımlar gösterime girmedi. TRT Çocuk kanalında yayınlanan “İstanbul Muhafızları” adlı çizgi filminin daha önce yayınlanan bir bölümünde, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edildi. 10 Kasım 2017 tarihinde RTÜK'e konuyla ilgili yaptığım şikayet 15 Şubat 2018 tarihinde RTÜK üyeleri tarafından gündeme alındı. Bu çizgi filmin yapımcılarının Neher Prodüksiyon'un Musab ve Ammar Gündüz olduğu açıklandı. Musab ve Ammar Gündüz, AKP eski Milletvekili Süleyman Gündüz'ün oğullarıdır.”

16 YILDA NE HARCANDI?

Altıok, Başbakan'dan şu soruların yanıtını istedi:



– 2002 ila 2018 yılları arasında dış yapımlara bölüm başı ne kadar ödeme yapılmıştır? Toplam tutar ne kadardır? Bu yapımların reklam gelirleri ne kadardır? 2002 ila 2018 yılları arasında TRT'nin ödenek ayırdığı, destek verdiği kaç yapım hazırlanmış ancak gösterime sokulmamıştır?

– TRT'de yöneticilerin elinde bir liste bulunduğu ve bu listede olan firma ya da kişilere asla iş verilmeyeceği yönünde talimat verildiği iddiaları doğru mudur?

– İstanbul Belediyesi'nin şirketlerinden olan İstanbul Kültür A.Ş.'nin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden İstanbul Muhafızları adlı çizgi filmin sinema versiyonunun ana sponsoru olduğu doğru mudur? Atatürk'e hakaret eden İstanbul Muhafızları adlı yapımın sahiplerine ceza kesilmemesinin nedeni, bu firmanın sahiplerinin babasının AKP eski milletvekili olması mıdır?

– Aynı hakaret TRT'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılsaydı o program yayınına devam edebilir ve ceza almadan iş yapmayı sürdürebilir miydi?

ADI: KUŞLAR BİZİM GİBİ



TRT, 11 yıl önce Birds Like Us “Kuşlar Bizim Gibi” adlı film için Boşnak Prime Time adlı animasyon firmasıyla anlaştı. Çizgi film için firmaya tam 14.65 milyon lira ödeme yapıldı. Ülkemizde animasyon stüdyoları bulunmasına rağmen Bosna Hersek'teki firmaya milyonların aktarılması sektörden büyük tepki toplamıştı. 2013 yılında Türk Animax firması da projeye dahil edildi. Uçmayı unutmuş kuşların hikayesini anlatan film geçen sene tamamlandı.