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  4. 26 Ağustos 2019 13:22

TRT'de beIN Sport'a ''Süper Lig'' tepkisi: 2 katını istiyorlar!

TRT ile beINS Sport, Süper Lig özetleri konusunda anlaşamadı. Sunucu Erzin Düzen beIN Sports'un Süper Lig kulüplerinden indirim aldığı halde, özet görüntüler için iki kat ücret talebine de tepki gösterdi.

TRT'de beIN Sport'a ''Süper Lig'' tepkisi: 2 katını istiyorlar!
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 Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 sezonunda 2. hafta geride kalırken, TRT’nin özet görüntüleri yayınlayıp yayınlamayacağı gündem oldu.

TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, TRT’nin neden Süper Lig maçlarının özet görüntülerini yayınlamadığıyla ilgili açıklama yaptı. Düzen, canlı yayında yaptığı açıklamada, beIN Sports’un TRT’den geçen yıl özet görüntüler için istediği ücretin iki katını talep ettiğini, bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığını söyledi. Düzen, beIN Sports’un Süper Lig kulüplerinden indirim aldığı halde, özet görüntüler için iki kat ücret talebine de tepki gösterdi. 

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