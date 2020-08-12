TRT'de bir koronavirüs vakası daha

Alınan tüm önlemlere rağmen korona virüs vakalarının bir türlü önüne geçemeyen TRT’de yine alarm verildi.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; özel haberler biriminde görev yapan TRT muhabiri Kemal Gümüş’ün Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeni vaka sonrası kurumda Gümüş’le temas edenlerin tespiti için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Ayrıca deneyimli muhabirin eşinin de korona virüs testinin pozitif çıktığı ve iki ismin de evlerinde karantinaya alınarak ilaç tedavisine başladıkları öğrenildi.

TRT’de mart aylarının sonu itibariyle çıkan ilk vaka sonrası yönetim 12 maddelik bir tedbir planını uygulamaya almış ve evden çalışma modeli de devreye sokulmuştu.

Ancak 3 aylık aranın ardından TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in talimatıyla çalışanlar yeniden ofislere dönmeye başlamıştı.

Üst üste gelen pozitif vakalar sonrası ise TRT’nin yeniden evden çalışma modeline dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanan TRT istihbarat şefi Erdal Kılınç’tan da iyi haberler geldi. Deneyimli isim hastalığı yenerek görevinin başına döndü.

