TRT'deki ''kıyıma'' mahkeme ''dur'' dedi!

Sena Yaşar'ın Cumhuriyet'te yer aln haberine göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da, birbirinden farklı dairelerdeki idare mahkemeleri, TRT bünyesinden tasfiye edilen çalışanlar A.T.T., E.L.Ö., F.B., N.K., V.Ç., H.H.T., Ş.B.S’nin lehine karar verdi. Mahkemelerce yazılan kararlarda, “Açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılan dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Mahkemeler, TRT Yönetim Kurulu’nun takdir yetkisini hukuka aykırı kullandığına dikkat çekti.

‘KRİTERLER OBJEKTİF DEĞİL’

Ayrıca, mahkemelerce, TRT’ye “bu personeli hangi kriterlere göre İFP olarak belirlediği” de soruldu. Alınan yanıtta personelin değerlendirilmesi için 9 kriter (mevcut göreve uyum, teknoloji kullanımı, kurum değerlerine uygunluk, görev bilinci, takım çalışmasına yatkınlık, iletişim becerisi, kendini geliştirme, problem çözme, değişime açıklık) belirlendiği, bu kriterlere göre (-2) çok başarısız, (-1) başarısız, (1) başarılı, (2) çok başarılı şeklinde puanlama yapılarak eksi puan alanların istihdam fazlası personel olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Ancak mahkeme, bu kriterlerin objektif değerlendirmelerle yapılmadığını belirterek 7 personelin eksi puan almamasına karşın İFP’ye çıkarıldığını da tespit etti.