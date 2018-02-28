TRT'den çok konuşulacak karar ! O şarkılar yasaklandı

12 Eylül döneminde de TRT tarafından, “Lambaya Püf De” şarkısı ‘'Erotik'', Musa Eroğlu'nun “Yolun Sonu Görünüyor” türküsü ise ‘'İntiharı özendirici'' bulunmuş, Orhan Gencebay'ın “Batsın Bu Dünya” adlı parçası da ‘'Düzene isyan'' olarak nitelenip yasaklanmıştı. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT KİT Alt Komisyonunda yasaklanan program ve şarkıları sordu. TRT yönetimi tarafından e verilen yanıtta “Akıl Çıkmazı”, “Dört Duvar Özgürlük” isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkının yasaklandığı belirtildi.

SILA DA YASAKLI BENGÜ DE…

Sertel, “12 Eylül'den bu yana 40 yıla yakın süre geçti. TRT'de yasaklar bitmedi. Yüzlerce şarkı çeşitli gerekçelerle yasak. Bu şarkılar, TRT'nin 14 kanalında da yayınlanmıyor. Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nüket Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi ünlü sanatçılar da yasaklı. Sıla'nın seslendirdiği beş şarkı TRT'den veto yedi'' dedi ve şunları söyledi: ‘'TRT'de 2016 yılında 32 bin 248 program denetlenirken, 2 TV programı, 30 televizyon reklamı spotu, 8 radyo reklamı spotu, 142 Türkçe şarkı sözü, 66 Kürtçe şarkı sözü olmak üzere toplamda 248 metaryal çeşitli gerekçelerle yayınlanamaz raporu aldı. Saray'a gidenlerin, Saray'a yakın olanların şarkıları, eserleri devletin kanallarında yayınlanırken, Atatürk düşmanları sıklıkla TRT ekranlarında boy gösterirken, Atatürk'e hakaret edilen dizi ve programlara herhangi bir yasak konulmazken, halkın parasıyla ayakta duran TRT'de halka malolmuş çok sayıda sanatçının ve seslendirdikleri şarkıların yasaklanması tam da AKP iktidarını yansıtmaktadır''

TRT yönetiminin TBMM KİT Komisyonuna gönderdiği yasaklılar listesindeki bazı ünlü isimler ve parçaları şöyle:

ESER ADI SANATÇININ ADI

1- Sessiz Kadın Koray Avcı

2- Sonra Dersin ki Koray Avcı

3- Artvin'de Bahar Onur Akın

4- Dere Akayi Dere Selim Bölükbaşı

5- Kimse Bilmez Mehmet Erdem

6- Sarhoşum Ben Nükhet Duru

7- Engerek Sıla

8- Afitap Sıla

9- Müstehcen Sıla

10- Yan Benimle Sıla

11- Bırak Sıla

12- Hasret Rüzgarları Berkay

13- Hep Sonradan Berkay

14- Kötülükler Kraliçesi Tuğba Özay

14- Ah Ulan Sevda Demet Akalın

15- Sakin Ol Şampiyon Nazan Öncel

16- Hodri Meydan Bengü

17- Erkeğin Zillisi Yeşim Salkım