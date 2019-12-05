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  4. 05 Aralık 2019 17:52

TRT'den kadınların kıyafetlerini uygunsuz bulduğu klibe sansür

TRT, Grup Laçin'in 90'lı yıllara damga vuran Bekar Gezelim adlı şarkısının yeni versiyonuna çekilen klipte rol alan kadınların kıyafetlerini "uygunsuz" bulduğu için klibi sansürledi.

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Grup Laçin 1990’lı yıllarında sonunda “Bekar Gezelim” şarkısıyla tüm Türkiye tarafından tanındı. 1998 yılında aynı şarkıya yaptıkları kliple de tanınan Grup Laçin’in, sonraki yıllarda çıkardıkları albümleri beklenilen ilgili bulamadı.

Bunun üzerine Grup Laçin, 21 yıl önceki kadrosunu yeniden toparladı. “Efsane Grup geri döndü” başlıkları ile haberler yapıldı. Grup Laçin, “Bekar Gezelim” şarkısını yeniden uyarlayarak, eski klibin çekildiği Büyükada’da yeni klip çekti.

Grup Laçin yeni klibini müzik kanallarına yolladı. Ancak Odatv'den Gamze İşler'in haberine göre Grup Laçin’in yeni klibi, Odatv’nin öğrendiğine göre, devlet kanalı TRT Müzik’ten veto yedi. Klibin TRT Müzik’in klipteki kadınların giyimlerinin “uygun olmadığı” gerekçesi ile klibi yayınlamadığı öğrenildi.

Odatv’ye konuşan TRT kaynakları, kılık-kıyafetle ile ilgili benzer baskıların TRT’de çalışan kadınlara da yapıldığını söyledi. TRT Müzik kanalına konuk olan ve program yapan kadınların da kıyafetleri konusunda uyarıldığı ifade ediliyor.

OdaTV

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